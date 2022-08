El técnico de Boca Juniors señaló que Carlos Zambrano pudo sufrir esos golpes durante el partido. | Fuente: EFE - Captura EFE

Carlos Zambrano y Darío Benedetto habrían tenido un cruce durante el entretiempo del Boca Juniors vs. Racing Club, según ESPN. El defensa peruano volvió a la cancha del Estadio Presidente Perón con evidentes marcas en el rostro que no tenía en el primer tiempo.

Luego del empate 0-0, el entrenador xeneize Carlos Ibarra fue consultado por la prensa sobre el conflicto entre el zaguero de la Selección Peruana y el atacante argentino que ha militado por clubes como el Olympique de Marsella

"Hubo una discusión en el entretiempo, nada más que eso. No tengo la menor idea por qué", fue lo primero que dijo Ibarra dejando en claro que no sabe las razones del enfrentamientos entre ambos jugadores.



"No sé si el golpe de Zambrano fue por eso. Sé que hubo una discusión y nada más. Jugó 90 minutos y también pudo haber sufrido un golpe en el encuentro. No me preocupan estas situaciones. Para mejorar, debe haber discusiones", agregó Ibarra sobre el caso.

¿Cómo fue la pelea de Carlos Zambrano?

Los medios argentinos indicaron que la pelea se dio en el túnel rumbo al vestuario luego que Benedetto dejó mal parado a Zambrano en una conversación en el medio de la cancha entre varios jugadores de Boca Juniors. Incluso mencionan que hasta la policía intervino para separarlos.









Partido complicado pero “La Entrega”del grupo no es negociable @BocaJrsOficial 💙💛💙 pic.twitter.com/BtaO3IABGa — Carlos Zambrano (@5zambranocz) August 15, 2022

Zambrano se pronuncia por redes

Carlos Zambrano publicó un mensaje en sus redes sociales ni bien culminó el partido entre Boca Juniors y Racing que terminó en un empate sin goles.

"Partido complicado pero “La Entrega”del grupo no es negociable", fue el tuit del defensa, a la cual acompañó con una foto del equipo previo al duelo con la 'Academia'.

Boca Juniors casi gana al final

Boca Juniors y Racing igualaron 0-0 en el Estadio Presidente Perón. El cuadro xeneize sacó un importante empate por la jornada 13 de Liga Profesional 2022 con la participación de los futbolistas peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano en todo el partido.

Racing tuvo un arranque ambicioso y pugnó por el primer gol colocando al arquero Agustín Rossi como figura después de lucirse con varias salvadas en acciones protagonizadas por Leonel Miranda, Matías Rojas y Carlos Alcaraz. De estar manera, acabó el primer período con una 'Academia' más cerca del gol.

En la complementaria, Boca Juniors poco a poco dejó de ser dominado y ganó terreno en el campo, mientras Racing ya no se mostró tan avasallante de cara al arco Rossi.

Boca fue en búsqueda del triunfo. Primero Cristian Medina inquietó al arquero Gabriel Arias y luego el colombiano Sebastián Villa se convirtió en una amenaza en un remate cruzado.

Sin embargo, Boca tuvo una ocasión más clara: Villa cayó en el área local tras una disputa con Jonathan Gómez que el árbitro no cobró penal a pesar del llamado del VAR. De esta manera, el duelo se cerró con un final polémico.





