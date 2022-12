Carlos Zambrano, de 33 años, realiza la pretemporada con Boca Juniors. | Fuente: Facebook BOCA

No será jugador de Alianza Lima. Al menos, no por ahora. Carlos Zambrano continuará desempeñándose como zaguero central en Boca Juniors de Argentina. TyC, medio deportivo del mencionado país, informó que el defensa no ejecutó la cláusula de salida que tenía en diciembre y se quedará a cumplir contrato.

"Luego de varias semanas de incertidumbre, Carlos Zambrano decidió su futuro en Boca. Si bien tenía una oferta seductora de su Perú natal, el experimentado defensor decidió continuar en el club al menos hasta junio del 2023, fecha en la que se le vence su contrato actual", se lee en el primer párrafo de la nota.

"El fútbol es corto, aprovechar todos los últimos momentos que me quedan en mi carrera futbolística y ahora en las próximas semanas decidir qué hacer con mi carrera", dijo el defensa, a inicios de mes, en el aeropuerto Jorge Chávez.

Finalmente, según mencionó TyC, el 'Kaiser', quien realiza pretemporada con el plantel, optó por respetar el vínculo que tiene con Boca Juniors de Argentina. "Una vez que concluya su vínculo, Juan Román Riquelme y compañía analizarán su situación y verán si le renuevan o le ponen fin a su etapa en La Ribera", complementó el medio.





¿Y Christian Cueva?

Alianza Lima tiene en sus planes al volante de la Selección Peruana, pero es consciente de que no es una operación sencilla. De hecho, según trascendió, la intención es conseguir su préstamo, aunque es algo que, aparentemente, no resultará tan sencillo.

En ese sentido, el gerente deportivo del club blanquiazul, José Bellina, manifestó, en diálogo con Ovación, que el interés es real e incluso hay negociaciones, pero aún se debe esperar para tener una idea más clara.

"Ahí vamos. Vamos a ver qué tal. En estos días, seguramente, se aclara un poco la situación y vamos a ver si finalmente se da su llegada. Él tiene contrato con su club allá. Se estaba viendo la manera de si finalmente el club cede a que Christian Cueva pueda venir, es la única forma. Estamos en eso, vamos a ver si se puede y, si no, ellos tienen la última palabra", manifestó.

"Estamos bien avanzados, si nosotros tenemos predisposición y el jugador también, lo arreglamos relativamente rápido. Hemos hablado con él ya de aspectos contractuales, pero ahorita lo más importante es la situación contractual que Christian tiene con su club", agregó el dirigente de Alianza Lima.