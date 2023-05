Paciente, a la espera de su estreno en la ‘Academia’. Catriel Cabellos continúa trabajando con el primer equipo de Racing Club de Argentina, en el cual espera concretar esta temporada su debut como futbolista profesional.

Catriel Cabellos, mediocampista argentino-peruano de 18 años, lleva mucho tiempo en el conjunto de Avellaneda y fue en el curso pasado donde firmó su primer contrato a nivel profesional, el cual va hasta el 2026. Desde que Fernando Gago se hizo cargo de la dirección técnica, comenzó a trabajar con la plantilla principal de Racing y ahora espera tener su chance para saltar al campo de juego.

“Después de jugar en Reserva unos partidos amistosos pude firmar contrato en agosto del 2022, pasado mi cumpleaños. A fin de ese año, en los últimos partidos me llevaron al banco y trabajo con el primer equipo. Estuve convocado para el Trofeo de Campeones”, recuerda Cabellos en la entrevista realizada por el periodista Luis Cáceres para RPP Noticias.

“Me sorprendió todo. En algún momento bajé a quinta división porque no jugaba en Reserva. Estuve un partido, hice un gol y la otra semana me llamaron de primera, entrené unos días y ya me quedé”, señala Cabellos.

Catriel Cabellos, a la espera en Racing

Fernando Gago ha llevado a Catriel Cabellos cinco veces al banco de suplentes en los partidos de Racing Club, incluso en la Copa Libertadores. Resaltando en la reserva albiceleste, el mediocampista aseguró no sentirse impaciente por su debut.

“Estoy tranquilo, aguardo la oportunidad de poder jugar. Creo que se va a poder dar, me veo con condiciones y además tengo el apoyo de mi familia, que es lo más importante”, remarcó.

Catriel Cabellos ya fue parte de la Selección Peruana. Este año disputó el Sudamericano Sub 20, integró las filas de la Sub 23 y también entrenó junto al elenco absoluto en el periodo de Juan Reynoso.

“En el futuro me veo siendo feliz, trabajando con la misma responsabilidad y junto a mi familia. Lo del fútbol y las etapas es todo una consecuencia”, manifestó.

Los Cabellos, familia de fútbol en Racing

Catriel Cabellos ya es integrante del primer equipo de Racing Club, no obstante, no es el único futbolista de ese apellido dentro del club. En la sexta de la ‘Academia’ está Axel Cabellos, lateral izquierdo que defendió a Argentina en el último Sudamericano Sub 17, consiguiendo la clasificación al Mundial.

“Tras un partido de AFA contra Argentinos Jrs., donde ganamos 1-0 con asistencia mía, me llamó aparte el profesor Pablo Aimar y me dijo que me convocarían a la selección. Comencé los entrenamientos, iba día a día, vi que estaba a la altura y llegué hasta el Sudamericano. El partido con Perú fue muy especial, di una asistencia”, cuenta Axel Cabellos, de 16 años.

La legión de los Cabellos se extiende hasta Uriel, de 13 años, que pertenece al equipo de la novena de Racing. Ha jugado como lateral y centrodelantero, aunque su padre Henry y sus hermanos le ven condiciones como extremo.

“Uriel es un chico rebelde”, describe Catriel. “Tiene una velocidad increíble”, agrega Henry.

