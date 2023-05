Renato Tapia se siente cómodo jugando como central en Celta: "No me sorprende mi rendimiento"

Aunque llegó a Vigo como volante y esa sigue siendo su demarcación natural, el internacional peruano Renato Tapia ya no esconde que se siente cómodo jugando como defensa central, la posición en la que lo viene utilizando Carlos Carvalhal en los últimos partidos del Celta.



“No quiero que suene mal, pero a mí no me sorprende mi rendimiento. Confío mucho en mis cualidades y durante la semana siempre trabajo duro para seguir mejorando. Me siento bien en esa posición, creo que puedo ayudar al equipo ahí aunque mi posición natural sea en el centro del campo”, comentó Tapia.



El mediocentro se ha convertido en el comodín del técnico portugués Carlos Carvalhal para suplir las bajas en defensa. Primero reemplazó a Unai Núñez y después al internacional ghanés Joseph Aidoo.



El técnico luso ensayó con el jugador de Lima en defensa durante el parón por el Mundial de Qatar, y su buen rendimiento en los amistosos le permitió convertirse en el tercer central de la plantilla por delante de Carlos Domínguez y Mingueza, al que Carvalhal prefiere como lateral.

Renato Tapia se siente bien

“Estoy jugando con confianza y eso también se nota. Me estoy encontrando muy bien”, apuntó Tapia, que achacó la mala dinámica en la que ha entrado su equipo a los "errores propios" que están cometiendo en los últimos partidos.



“La derrota ante el Valencia es dura porque llega en los últimos minutos y creo que es un poco injusta. Otra vez encajamos un gol por un error nuestro, y eso es algo que necesitamos corregir”, apuntó.

