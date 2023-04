Partidos de hoy, Perú, 22 de abril: resultados y canales de TV | Fuente: Instagram

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs. Celta de Vigo por LaLiga. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, sábado 22 de abril del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Liga 1 Betsson - Perú

1:00 p.m. Cantolao vs. Carlos A. Mannucci - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

3:30 p.m. Sport Huancayo vs. ADT - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

6:00 p.m. Cienciano vs. Binacional - Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Osasuna vs. Real Betis – D Sports, D GO

09:15 a.m. Almería vs. Athletic Club – STAR+, ESPN Extra

11:30 a.m. Real Valladolid vs. Girona – D Sports, D GO

11:30 a.m. Real Sociedad vs. Rayo Vallecano – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

06:30 a.m. Fulham vs. Leeds United – STAR+, ESPN

09:00 a.m. Liverpool vs. Nottingham Forest – STAR+, ESPN 2

09:00 a.m. Leicester City vs. Wolves – STAR+

09:00 a.m. Brentford vs. Aston Villa – STAR+

09:00 a.m. Crystal Palace vs. Everton – STAR+

Partidos de hoy, Serie A – Italia

08:00 a.m. Salernitana vs. Sassuolo – STAR+

11:00 a.m. Lazio vs. Torino – STAR+, ESPN 2

1:45 p.m. Sampdoria vs. Spezia Calcio – STAR+, ESPN Extra

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Mainz 05 vs. Bayern Munich – STAR+

08:30 a.m. Hoffenheim vs. Colonia – STAR+

08:30 a.m. Hertha Berlin vs. Werder Bremen – STAR+, ESPN 4

08:30 a.m. Bochum vs. Wolfsburgo – STAR+

11:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt – STAR+, ESPN 4

Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

10:00 a.m. Auxerre vs. Lille – STAR+

2:00 p.m. Lens vs. Monaco – STAR+

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

10:30 a.m. Montevideo City vs. Boston River – STAR+

4:00 p.m. La Luz FC vs. River Plate M. – STAR+

6:30 p.m. Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado – STAR+

Partidos de hoy, Liga 2 – Perú

10:30 a.m. Pirata FC vs. Comerciantes FC – Nativa, Liga 1 TV, FPF Play

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

8:30 p.m. Santa Fe vs. Bucaramanga – Fanatiz, RCN

Partidos de hoy, Liga MX – México

6:00 p.m. Pachuca vs. Atlético San Luis – Marc Claro, Claro Sports

Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

6:30 p.m. Orlando City vs. DC United – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes – MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. LA Galaxy vs. Austin FC – MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. Seattle Sounders vs. Minnesota United – MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional de Fútbol – Argentina

1:30 p.m. Arsenal vs. Unión Santa Fe – Fanatiz, AFA Play

1:30 p.m. Lanús vs. Sarmiento - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:30 p.m. Belgrano vs. Newell’s Old Boys - Fanatiz, AFA Play, TyC Sports

6:30 p.m. Central Córdoba – Godoy Cruz - Fanatiz, AFA Play

Partidos de hoy, Sudamericano Sub 17 – Conmebol

5:00 p.m. Brasil vs. Argentina – D Sports

5:00 p.m. Venezuela vs. Ecuador – D Sports

5:00 p.m. Paraguay vs. Chile – D Sports





