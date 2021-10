Renato Tapia ante el Celta. | Fuente: Instagram Renato Tapia

Celta vs. Real Sociedad EN VIVO: se enferntarán ONLINE TV y EN DIRECTO este jueves 28 de octubre en el Estadio Balaídos por la fecha 11 de LaLiga Santander 2021.

Este partido está programado para las 12:00 p.m. hora peruana, mientras que si estás en en España lo sigues a las 7:00 p.m. Será transmitido por las señales de ESPN 3 (Star+) y Movistar LaLiga.

Celta de Vigo recupera para el choque de este jueves al volante peruano Renato Tapia, quien es indiscutible para el entrenador argentino Eduardo 'Chacho' Coudet.

El jugador de la Selección Peruana se ha perdido los últimos dos partidos ligueros -Sevilla y Getafe- tras sufrir una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho durante un entrenamiento con la bicolor el pasado 8 de octubre.



En la antesala, Tapia se mostró optimista de cara a su vuelta a las canchas. "Regresamos", fue su breve mensaje en su cuenta de Instagrm la cual fue celebrada por sus seguidores.

Real Sociedad se presenta como un duro rival para el equipo de Tapia. Con 21 puntos, se ubica en el cuarto lugar de LaLiga. Mientras Celta (10) se sitúa en la casilla 14.

DT de Real Sociedad no cae en triunfalismos

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha rebajado la euforia que rodea a su equipo, líder de la liga española, al afirmar que no está ganando "sobrados" ningún partido, sino por "detalles puntuales" y que el equipo "no ha hecho nada" porque solo han transcurrido diez jornadas.



"Nos estamos viniendo muy arriba, pero estamos ganando por detalles puntuales, no estamos ganando sobrados, la diferencia es pequeñísima", aseguró Alguacil en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta.

Celta vs. Real Sociedad: probables alineaciones

Celta: Dituro; Hugo Mallo, Aidoo, Murillo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas y Santi Mina.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz, Le Normand, Muñoz; Merino, Silva, Guevara; Januzaj, Isak y Portu.

Barcelona vs. Rayo Vallecano: horarios en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.

México: 12:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 1:00 p.m.

España: 7:00 p.m.





