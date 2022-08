Santiago Ormeño podría jugar de titular en el próximo partido de las Chivas ante los Pumas. | Fuente: Chivas

Cuando las Chivas más lo necesitaba apareció Santiago Ormeño para darle el triunfo ante Monterrey. El exjugador de León consiguió su primer tanto con el cuadro de Guadalajara en medio de las críticas de los hinchas y parte de la prensa azteca.



"Muy contento, me quito cierta presión de encima, porque está 'cañón' jugar un equipo como este que no es tan fácil como la gente cree. Pero me preparo todos los días para que poder rendir y para las cosas se me den", fue lo primero que dijo Ormeño, que confía seguir anotando en los próximos partidos.

"Ahora me tocó marcar, el equipo ganó y espero continuar en esa línea y poder darle a la afición todo lo que se merece", agregó.



Ormeño dejó en claro que no fue fácil ser el centro de las críticas, pero debido a su fuerte mentalidad logró que su mala racha no lo afecte emocionalmente.

"No ha sido nada fácil pero siempre he sido una persona mentalmente fuerte y creo que he sabido sostener a mí mismo. He hecho un gol y espero que sea algo que vaya hacia arriba", concluyó.

Los números de Santiago Ormeño

El atacante de la Selección Peruana lleva un gol después de cinco partidos disputados con las Chivas en la actual edición de la Liga MX.





Santiago Ormeño celebró su gol ante miles de hinchas en el Estadio Omnilife. | Fuente: AFP

Santiago Ormeño fue elogiado por DT de las Chivas

Chivas sumó su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura de la Liga MX. El popular equipo mexicano sufrió todo el partido, pero se llevó el triunfo gracias al oportunismo y a la buena definición de Santiago Ormeño en el minuto 80. El estreno de gol de 'Ormedeus' fue destacado por su entrenador Ricardo Cadena.

“He hablado con él, tenemos una buena comunicación durante toda la semana. Ellos saben lo que significa ser el ‘nueve’ de esta institución, él quizás recién llegado le ha tocado cargar con esa parte de presión y responsabilidad como todos los delanteros de nuestro equipo”, señaló Cadenas tras el pitazo final del duelo desarrollado en el Estadio Omnilife.

Cadena, además, sostuvo que tanto Ormeño y Ángel Zaldívar han logrado "sacudirse esa presión" de no poder anotar con las Chivas.

“Pero, la verdad gratificante y me da mucho gusto que él igual que Zaldívar ya hayan podido sacudirse y convertir para el equipo, que se sacudan de esa presión, principalmente ‘Santi’. Hoy nos permite conseguir esa victoria y hacer gol en casa producto del esfuerzo y trabajo de todos que le tocó culminar a Ormeño en el gol”, agregó.





