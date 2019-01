Christian Cueva llegó al Krasnodar a mediados de 2018, tras el Mundial. | Fuente: Krasnodar

La novela de Christian Cueva aún no termina, pero el final podría estar cerca. Y no sería precisamente positivo. Pese a que el jugador fue claro en su interés por llegar a Independiente, la dirigencia de Krasnodar no lo deja ir tan fácilmente.

La última propuesta del 'Rojo' fue préstamo por un año por un millón y medio de euros (un millón setescientos mil dólares), con opción de compra por seis millones. Sin embargo, los rusos rechazaron.

Este martes se comunicaron con el club argentino y se mantuvieron firmes en lo que pretenden: nueve millones de euros, sin importar la modalidad del traspaso (préstamo y obligación a compra o adquirir primero la mitad y luego el 50% restante).

Para la gente del 'Rey de Copas', este monto es imposible. Así lo informó Matías Martínez, periodista 'che' que sigue el tema de Christian Cueva de cerca. Según cuenta, solo hay dos chances. La primera, que Krasnodar permita que la compra sea una opción y no una obligación. La segunda, pelear por una parte del pase y no por el 100%.





Llegaron por escrito los números del #Krasnodar por Cueva. Imposible para #Independiente . Plan A) que cedan en que la opción NO sea obligatoria. Plan B) no se descarta ofertar por una parte del pase (#Krasnodar quería el 100%). Parece muy difícil. pic.twitter.com/LjlQBBmbsf — Matias Martinez (@Mati_Martinez) January 29, 2019

Este miércoles, los dirigentes se reunirían con Ariel Holan, entrenador de Independiente, para comentarle lo difícil que marcha la negociación y, así, definir si insistirán o buscan otros nombres.

El tema se complica pues el tiempo está en contra: el jueves a las 6:00 pm. (hora de Perú) cierra el libro de pases en Argentina. Cada minuto cuenta.