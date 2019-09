Christian Cueva volante peruano en el Santos. | Fuente: AFP

Christian Cueva, se pronunció sobre el video que circula en redes sociales, en el cual se aprecia al volante de la Selección Peruana en una pelea en un restaurante en Brasil. En entrevista con RPP Noticias, el popular ‘Aladino’ aclaró que fue víctima de una agresión física por parte de un hincha de Santos y que en ningún momento quiso “agredir a alguien”.

“Yo tuve una cena con un amigo para ver una propuesta de Goias y en el momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales. Es normal que un hincha quiera más de un jugador, pero hubo una agresión física”, señaló en el programa A Todo Gol.

Cueva, además, pidió disculpas aunque destacó que nunca permitirá una agresión física. “Quiero pedir las disculpas del caso, yo no lo estoy faltando el respeto a un hincha del Santos, me defendí de la agresión de una persona x, que me lanzó una botella o espero que me revienten la cabeza… No voy a permitir una agresión física”, agregó.





El mediocampista de 27 años señaló, que tras sufrir agresión, fue controlado por una señora, tal como se aprecia en las imágenes que publicó el periodista brasileño Fabiano Farah. “Si la señora no me agarraba, no sé qué habría pasado. Quiero aclarara esto porque puede hacerse más grande”, indicó.

Para finalizar, Christian Cueva aseguró que el Santos no lo ha sancionado tras la difusión de las imágenes. “No hay suspensión. Que yo no esté jugando es una decisión del entrenador. No quiero que se agrande el tema”, culminó.

Cueva fue convocado por el entrenador argentino Ricardo Gareca de cara a los amistosos que sostendrá la Selección Peruana ante Uruguay, por la fecha FIFA de octubre.