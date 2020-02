Christian Cueva tiene diez goles anotados con la Selección Peruana. | Fuente: Prensa FPF

Todo parecía ir bien para Christian Cueva con su posible incorporación a Pachuca. Durante los últimos días, medios mexicanos indicaron que el volante peruano ya había llegado a un acuerdo con el elenco azteca y la cadena TUDN informó que ya había sido inscrito por los 'Tuzos' para disputar el siguiente Torneo Clausura de la Liga MX.

Sin embargo, pese a ya tener un acuerdo de palabra con el Pachuca, un nuevo problema surgió para Christian Cueva: el Santos irá en busca de bloquear su inscripción en la Liga MX a la FIFA. Así lo informó la prensa brasileña, indicando que el jugador aún no se ha desvinculado formalmente del 'Peixe'.

Hasta hace no mucho, se mencionó que Christian Cueva concretó su salida del Santos a raíz de una falta de pago en derechos de imagen. No obstante, en la entidad brasileña aún no reconocen esta operación y de momento no se sabe cuál será el futuro del volante nacido en Trujillo.

Por su parte, el Pachuca se ubica en estos momentos en el casillero 12 del Torneo Clausura de la Liga MX al sumar cuatro unidades. Christian Cueva espera volver a sumar minutos lo antes posible para ser considerado por Ricardo Gareca para el inicio de las Eliminatorias hacia Qatar 2022.