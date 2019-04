Christian Cueva no ha tneido un buen arranque con el Santos de Brasil. | Fuente: Santos FC

Christian Cueva regresó a Brasil con el objetivo de recuperar su mejor versión y volver a ser importante en un equipo. Llegó al Santos de Jorge Sampaoli y desde el inicio fue tratando como una autentica figura, pero hasta ahora no ha logrado ser la figura que los hinchas esperaban. Indirectamente, esto también preocupa pensando en la Selección Peruana.

El volante peruano llegó a Santos a inició de febrero y desde entonces ha tenido la oportunidad de disputar 10 partidos, todos por el Torneo Paulista. En ocho ocasiones arrancó como titular y solo en dos encuentros inició en el banco de suplentes.

En todos estos cotejos el popular 'Aladino' no logró transcender, pues no registra goles y tampoco asistencias. En total jugó 575 minutos con la camiseta del 'Peixe'. Y este último jueves sufrió su primera expulsión. El peruano realizó una imprudente entrada en el partido Santos vs. Atlético Goianiense y el árbitro le mostró la roja cuando tenía 14 minutos en el campo.

"La gente cree que Christian Cueva tiene un valor, aunque seguramente su adaptación al grupo le ha costado. Es un jugador que nos va a dar mucho y esperamos recuperarlo, es un futbolista valioso que hizo un buen Mundial en Rusia 2018", dijo Jorge Sampaoli para defender a Christian Cueva.