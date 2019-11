Christian Cueva tan solo ha jugado 16 partidos con el Santos en el presente año. | Fuente: Prensa Santos

El Santos de Christian Cueva tendrá un cambio en la dirección deportiva para el próximo año. Paulo Autuori anunció en conferencia de prensa que se quedará en el 'Peixe' solamente hasta diciembre del presente año, indicando que no está de acuerdo en varios asuntos con el presidente de Jose Carlos Peres y existe una falta de estratega en el club.

"Ya he definido que estaré acá en Santos hasta diciembre. Propuse venir a la sala de prensa algunas veces y solo me han propuesto hacerlo para apagar incendios. Tengo una visión diferente a la figura más alta de la institución en algunos temas. Amo a los empleados y sé que están haciendo bien las cosas, pero no puedo entender ciertos conceptos. Hay una falta de estrategia y eso está claro", dijo.

La salida de Paulo Autuori podría ser positiva para Christian Cueva, considerando que el exentrenador de la Selección Peruana fue el encargado de dar a conocer hace poco que el volante trujillano no iba a jugar más con el primer equipo del Santos en la presente temporada. Asimismo, el mandamás del club señaló recientemente que 'Aladino' no merece estar en la reserva, una de las cosas con las que Autuori no habría estado de acuerdo.