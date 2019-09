Christian Cueva dejó Krasnodar para fichar por Santos a inicios del 2019. | Fuente: Gazeta Press

El mandamás del Santos de Brasil, Jose Carlos Peres, consideró que Jorge Sampaoli debe contar con razones para no tener en cuenta a Christian Cueva. En diálogo con Radio Bandeirantes, el presidente del 'Peixe' habló sobre el mediocampista de la Selección Peruana y también manifestó que a inicios de año no estuvo bien físicamente al no haber realizado la pretemporada con el plantel.

"Cuando contratamos a Christian Cueva, la pretemporada ya había pasado y él venía de una ciudad con mucha nieve como Krasnodar. Por lo tanto, no llegó al nivel de otros futbolistas en materia de condición física. Si bien jugó el segundo tiempo contra Flamengo y se le vio a punto, creo que no trascendió. El cuerpo técnico tiene sus razones para no usarlo, acá no existen fricciones", dijo.

Christian Cueva volvió a sumar minutos de juego con el Santos en la derrota por 1-0 a manos de Flamengo por el Brasileirao. Sin embargo, el volante trujillano no fue tomado en cuenta para la última contienda ante Gremio y todo indica que en los siguientes cotejos tampoco aparecerá en lista de convocados. De todas formas, espera ser llamado por Ricardo Gareca para los amistosos contra Uruguay en la próxima fecha FIFA.