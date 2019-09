Internacional vs. Chapecoense EN VIVO por el Brasileirao.

EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO. Internacional vs. Chapecoense, con Paolo Guerrero, se encuentran ese domingo por la fecha 20 del Brasileirao Serie A. El partido se jugará e el Beira Río de Porto Alegre a partir de las 9:00 am. de Perú (11:00 am. de Brasil), y será transmitido en exclusiva por Premiere FC Brasil. Además, podrás seguir el minuto a minuto en esta nota de RPP.

Alineaciones confirmadas:

Internacional: Lomba; Bruno, Moledo, Cuesta, Uendel; Edenilson, Rodrigo, Patrick; Silva, Nico López y Guerrero.

Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gunm, Pereira, Pacheco; Araujo, Elicarlos; Camilo, Renato, Arthur; Stum.

Tras la frustrada final de la Copa de Brasil, el equipod e Odair Hellman intentará lavarse la cara en el Brasileirao, un torneo en el que le va bien: lleva tres victorias consecutivas (3-2 ante Botafogo, 1-0 contra Sao Paulo y 3-1 frente al Atlético de Mineiro). Este domingo, buscará continuar con la buena racha y seguir escalando en la tabla de posiciones, en la que se ubica sexto con 33 puntos. El Chapecoense, por su parte, marcha último con 14 unidades.

"Estamos en una buena posición en el Brasil y ahora nos centraremos al 100%. Tenemos un partido en casa para reanudar con la victoria. Haremos todo lo posible para lograr la victoria", dijo Rodrigo Moledo, defensa de Internacional.