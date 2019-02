Christian Cueva jugó los 3 partidos de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018. | Fuente: AFP

Christian Cueva finalmente no fue oficializado como fichaje de Independiente de Avellaneda luego de que ambas partes no llegaran a un acuerdo desde el punto de vista económico. Sin embargo, esa no es la única oportunidad que se le ha presentado a 'Aladino' para retornar al fútbol sudamericano, pues un equipo brasileño también ha hecho una oferta formal por sus servicios.

Este club del Brasileirao no es nada menos que el Santos, que actualmente es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli. Según medios brasileños, el 'Peixe' le ha ofrecido al Krasnodar 7 millones de euros por el pase de Christian Cueva. La idea por parte del conjunto de San Paulo es cancelar ese monto en 4 años con pagos de 1.75 millones y hacerle al peruano un contrato por 5 temporadas.

Christian Cueva ya ha expresado su deseo de dejar el Krasnodar y volver a Sudamérica para estar a cerca a su familia, por lo que uno podría suponer que no habrían trabas por parte del futbolista para llegar al Santos. No obstante, un detalle a no pasar por alto es que el Sao Paulo, ex equipo del volante nacido en Trujillo, tiene el 10% de su pase y también tendría que dar el visto bueno para que ese traspaso se concrete.