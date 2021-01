Christian Cueva dio una asistencia de gol con el Malatyaspor: fue contra Konyaspor, por la fecha 5. | Fuente: Yeni Malatyaspor

Otra noticia vinculada a Christian Cueva surgió este lunes 11 de enero, y llegó desde Turquía. Según el portal Ajansspor, el peruano será jugador del Al Hilal apenas se desvincule del Yeni Malatyaspor.

De esta forma, 'Aladino' mudaría su fútbol a Arabia Saudita y compartiría equipo con su ya compañero en la Selección Peruana, André Carrillo.

Además, el mencionado medio especificó cuánto sería el sueldo anual del jugador. "Se conoció que el jugador peruano recibirá 2 millones de dólares por temporada", publicó.

Días atrás, el presidente del Yeni Malatyaspor, Adil Gevrek, comunicó que Christian Cueva rescindiría contrato. Sin embargo, aunque ya es un hecho, la desvinculación aún no es oficial. Durante su paso por el equipo turco, el volante jugó ocho partidos y no pudo anotar. Su salida se debe a que no está en los planes del entrenador, tras un problema entre ambos.

De llegar al Al Hilal, sería su primer paso por Arabia Saudita. Sería el octavo país al que muda su fútbol. Además, el equipo de André Carrillo se convertiría en el décimo segundo en la carrera profesional del jugador de 29 años.