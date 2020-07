Pizarro y Ailton jugaron juntos en Werder Bremen | Fuente: AFP

Claudio Pizarro y Ailton fueron una dupla de temer en Werder Bremen. Ambos se compredieron a la perfección, pero después de dos años el 'Bombardero de los Andes' es transferido al poderoso Bayern Munich. Pese a que pareja de ataque se separó en ese momento, ellos siguieron siendo muy buenos amigos hasta ahora.

A propósito del retiro de Claudio Pizarro, Ailton contó algunas anécdotas que compartió con el excapitán de la Selección Peruana. "Claudio debería darme un porcentaje de su pase al Bayern. Porque lo asistí siempre. Yo lo ayudé mucho pero su llegada fue clave para mí. Antes no me iba bien. Hicimos una gran dupla, sorprendimos a todos porque nos entendimos muy rápido", comentó el brasileño en TV Perú Deportes.

Ailton recuerda que Pizarro le reveló la decisión que había tomado de partir del Werder Bremen a mitad del 2001. "'Me tienes que llevar contigo. No lo harás sin mí', le dije a Claudio cuando me contó que se iba a Bayern Munich. Fuera de bromas. No podía negarse. Tomó una decisión correcta porque consiguió mucho en un equipo donde no triunfa cualquiera", acotó.

Pizarro y Ailton se siguen encontrando para tomar un café o comer algo. "Sin duda, Pizarro es una leyenda. En Bremen, de los sudamericanos, somos los únicos considerados así. Cuando salimos a comer juntos es imposible hacerlo tranquilos. Piden muchas fotos. Nos dividimos al público, él con los jóvenes y yo a los mayores", indicó.

Por la misma razón, que Claudio Pizarro es bien considerado en el fútbol alemán, Ailton pidió que en Perú deberían tener respeto hacia la carrera profesional del 'Bombardero'. "Él sacó cara por su país y dejó su nombre en alto con todos sus goles y títulos que ganó en Europa", finalizó.