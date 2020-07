Claudio Pizarro se retiró hace una semana del fútbol profesional | Fuente: AFP

Después de 24 años de carrera profesional, Claudio Pizarro colgó los chimpunes hace una semana. El exdelantero peruano habló de su partido de despedida que se realizará en Bremen cuando pase la pandemia del nuevo coronavirus, pero también se espera que la blanquirroja le pueda hacer un homenaje.

Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, confirmó que hay intención de realizar una despedida a Claudio Pizarro, pero que la crisis del coronavirus ha impedido que se planifique algún evento.

"He tenido comunicación, pero aún no hemos tocado este tema, espero que haya posibilidad. Por la coyuntura todavía no podemos planificar nada, obviamente él se merece una despedida a estadio lleno. La intención de hacer la despedida siempre está", afirmó García Pye en 'Barrio Fútbol'.

El directivo de la FPF reveló que tuvo una conversación sobre el tema, pero en ese momento el 'Bombardero de los Andes' seguía jugando. "Cuando estuvimos en Alemania para el amistoso hablé con él y prefirió en ese momento que no ya que aún estaba en actividad. En esta coyuntura es difícil planificar algo así", añadió.





García Pye también habló de la posibilidad de convocar al defensa Jean Pierre Rhyner a la Selección Peruana.

"Hace tiempo que estamos trabajando con él (Rhyner) en esto. Hubo algunas cosas en FIFA que hicieron dilatar el tema. Pero hace un mes retomamos los documentos, ya tenemos la carta de la Federación de Suiza y donde hay constancia de que no ha jugado por la Selección Mayor de ese país. Falta renovar su DNI y una carta a FIFA con la decisión de jugar por Perú. Comenzando la Eliminatoria, el jugador podría ser elegible para el entrenador Gareca", afirmó.