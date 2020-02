Claudio Pizarro tiene dos goles anotados en la temporada con el Werder Bremen. | Fuente: Prensa Werder Bremen

Claudio Pizarro se encuentra en su última temporada con el Werder Bremen y el delantero espera poder aprovecharlo al máximo. Sin embargo, según lo informado por el portal 'Kicker', en el elenco alemán se encuentran muy disconformes con el comportamiento del peruano en las semanas recientes y hasta se rumorea que no sería convocado para el próximo duelo frente al Red Bull Leipzig.

Lo mencionado por el medio germano es que Claudio Pizarro fue el único de los jugadores del Werder Bremen en no quedarse en el campo tras la derrota por 2-0 ante Unión Berlín para compartir con los aficionados. Esto solo agravó la situación del atacante de 41 años, que ya estaba en el ojo de la tormenta de la directiva por publicar una foto con una cerveza sobre el final del 2019.

A raíz de esto, se habla sobre la posibilidad de que Claudio Pizarro no sea tomado en cuenta para el cotejo de Werder Bremen contra Red Bull Leipzig este fin de semana. Si bien se trata de uno de los elementos del plantel más querido por los hinchas, lo cierto es que su producción en los últimos encuentros no ha sido de las mejores y de eso se apoyaría el técnico Florian Kohfeldt para no concentrarlo.