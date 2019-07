Claudio Pizarro y Leao Butrón compartieron vestuario en la Selección Peruana. | Fuente: GolPerú/Prensa Werder Bremen

Leao Butrón se unió a la ola de respaldo a Claudio Pizarro. En diálogo con TV Perú, el guardameta de Alianza Lima elogió al 'Bombardero de los Andes' al señalar que se trata de una persona muy correcta e indicó que gran parte de sus detractores son personas que desearían poder tener siquiera la mitad de lo que él ha conseguido.

"Muchos odian a Claudio Pizarro por envidia, ya quisieran tener la mitad de vida de lo que él tiene. No lo digo por lo económico, sino por los logros deportivos que ha conseguido. Es un tipo correcto, pero parece que acá no encaja y le dan con palo por eso", dijo.

Asimismo, Leao Butrón reconoció que Claudio Pizarro tiene algo de responsabilidad por el mal rendimiento de la Selección Peruana en años anteriores, pero no dudó en que se habría acoplado muy bien durante su mejor momento al equipo que actualmente es dirigido por Ricardo Gareca.

"Si tu vas a Europa, por lo menos a Alemania, y preguntas por Perú, te van a responder Claudio Pizarro y eso es porque algo bueno hizo. El que no acepte eso es porque está lleno de odio. Él estuvo un tiempo en la Selección Peruana donde las cosas no iban bien y, como parte del grupo, le cayó responsabilidad. Sin embargo, ¿creen que en su mejor momento con esta selección no respondería?", sentenció.