Claudio Pizarro llena de elogios a Jefferson Farfán: "Es mi top 3 del fútbol mundial"

Claudio Pizarro ha compartido vestuario y se ha enfrentado con jugadores de categoría mundial. Pero, para el exatacante de Bayern Munich, Chelsea y Werder Bremen, no hay ninguno como Jefferson Farfán.

El actual embajador del club bávaro confesó que la 'Foquita' se encuentra en su top 3 de futbolistas a nivel mundial. En conversación con Movistar Deportes, indicó que el exdelantero de Alianza Lima tenía todas las condiciones para rendir en Bayern Munich y que estaba en la capacidad para jugar junto a Arjen Robben y Frank Ribery.

"Y si no, se le encontrará algún puesto (sobre la posible competencia con Robben y Ribery en Bayern). Jefferson es uno de los jugadores más grandes que he visto. Está en mi top tres del fútbol mundial", afirmó Claudio Pizarro.

Claudio Pizarro y su relación con Juan Reynoso

Por otro lado, el exdelantero confesó que su primer contacto con Juan Reynoso ocurrió cuando jugó sus primeros partidos en la Selección Peruana.

"No hubo mucha conexión, pero me acuerdo perfectamente que cuando yo iba a la selección, era una de las personas que me daba la bienvenida", indicó en un primer momento.

"Yo lo he tenido como capitán. No mucho tiempo, pero lo tuve como capitán. Un jugador muy profesional", complementó.

Luego, habló sobre su estilo como director técnico. "He escuchado de muchas personas que -al principio- era un entrenador un poco complicado, porque era muy metódico, muy duro en algunas ocasiones, pero pasa mucho con muchos entrenadores. Y cuando van adquiriendo experiencia, van tomando otros puntos de vista y viendo otras cosas que son importantes a la hora de ser entrenador", afirmó Pizarro.

Por último, comentó que se encontró con Reynoso en Europa, donde tuvieron una charla sobre la actualidad del fútbol peruano.

"Hace poco he estado con él. Lo he visto en Europa. Él fue para ver un partido de la Champions League, Bayern contra el Manchester City. Me junté con él. Fuimos a cenar, a conversar un poco de fútbol y la pasamos muy bien", finalizó.

Claudio Pizarro y sus números en la Selección Peruana

Claudio Pizarro debutó en la selección absoluta en 1999. Durante su participación con la Blanquirroja, anotó 27 goles y brindó veinte asistencias. Logró el tercer lugar de la Copa América de 2015.

