Claudio Pizarro reveló qué negocio tiene con Christian Meier. | Fuente: AFP

Esta tarde, Claudio Pizarro tuvo una amplia conversación a través de una transmisión en vivo vía Instagram y comentó acerca de cuáles son sus negocios fuera de las canchas.

Como se conoce, el 'Bombardero de los Andes' tiene una gran afición por la crianza de caballos y también resaltó que está introduciéndose a la industria de los vinos. Sin embargo, habló de un negocio que comparte con el actor peruano Christian Meier.

"Siempre he querido seguir ligado a Perú, bueno siempre voy a estarlo porque soy peruano, pero me llamaba la atención el tema de la comida fusión. Así que por eso decidimos poner Osaka Miami con mi buen amigo Christian Meier", dijo Pizarro hacia la cuenta de Movistar Deportes.

Esto en referencia a la sucursal abierta en Estados Unidos y que tiene, entre sus socios, al actor peruano. "Todavía no conozco el restaurant, no he ido a verlo. Cuando se pueda, ya iré", finalizó el delantero del Werder Bremen.