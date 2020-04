Claudio Pizarro acerca de comprar Alianza Lima: "con el corazón diría que sí". | Fuente: AFP

Esta tarde Claudio Pizarro se unió a la fiebre de las transmisiones en vivo y, en diálogo con Movistar Deportes, habló de su presente en el fútbol y sus planes a futuro. Entre los que destaca la posible compra de un club peruano.

El 'Bombardero de los Andes' fue cuestionado acerca de si piensa en ser dueño de un club como Alianza Lima y, mientras lo pensó por unos segundos, no lo descartó.

"No sé, de verdad que no lo sé. Tendría que analizar y meterme en el tema para ver cómo está la situación. Pero de verdad que no sé", indicó Pizarro. Sin embargo, habló de que su hinchaje podría interceder a la hora de decidir si comprar o no el club de La Victoria.

"Con el corazón, diría que sí, de hecho. Pero hay que analizarlo bien. Son muchas cosas que hay que ver", agregó el jugador de 41 años, actual delantero de Werder Bremen y ex futbolista 'blanquiazul'.