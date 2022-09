Claudio Pizarro y su despedida oficial | Fuente: @SelecciónPerú

Este 24 de setiembre de 2022 es una fecha especial para Claudio Pizarro. El 'Bombardero de los Andes', que colgó los chimpunes en 2020, se volvió a vestir de corto para su partido de despedida. Y, la Selección Peruana no podía estar lejos de esta celebración.

A través de sus redes sociales, la Selección Peruana -que jugará hoy un partido de preparación ante México- escribió un mensaje para Claudio Pizarro.



"Claudio Pizarro, embajador de nuestro fútbol a nivel mundial e histórico capitán de la Selección Peruana, se despide del deporte rey con un emotivo partido homenaje con el Werder Bremen y FC Bayern", tuiteó la cuenta oficial de la bicolor.

Claudio Pizarro, embajador de nuestro fútbol a nivel mundial e histórico capitán de la @SeleccionPeru 🇵🇪, se despide del deporte rey con un emotivo partido homenaje con el @werderbremen y @fcbayern. #AdiosPiza #Claudiosfiesta 💚 pic.twitter.com/jtedd9yXfl — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 24, 2022

A lo largo de su carrera, Claudio Pizarro defendió las camisetas de Deportivo Pesquero, Alianza Lima, Werder Bremen, Bayern Munich, Chelsea y Köln.

El capitán de la bicolor defendió la camiseta de la Selección Peruana en 85 partidos y anotó 20 goles.

Solo un peruano en despedida de Claudio Pizarro



"Hemos tomado la decisión de no invitar a los jugadores de Perú, porque iba ser muy complicado porque algunos iban a venir y otros no. Entonces eso es lo que no quería. Ahí es donde viene la idea de hacerlo en Perú, porque para mí es importante disfrutar con los jugadores que han estado en la Selección, en Alianza y en (Deportivo) Pesquero", señaló el exjugador de Chelsea y Alianza Lima, que señaló que prefirió no invitar a futbolistas peruanos en su despedida en Alemania debido que planea hacer uno en Perú.

Diego Pizarro, hermano de Claudio, será el único peruano que estará presente en la despedida de la leyenda de Werder Bremen.

