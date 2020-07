Claudio Pizarro y Pep Guardiola. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro, que acabó su carrera en el fútbol con la permanencia de Werder Bremen en la Bundesliga, señaló que de ninguna manera será entrenador de fútbol y menos de la forma cómo lo hace Pep Guardiola, que lo dirigió en Bayern Munich.



"No me gustaría estar en un comando técnico, y si estoy, sería como entrenador, pero no voy a serlo. Si soy entrenador, sería más intenso que Pep y prefiero dejarlo", señaló el 'Bombardero de los Andres'.



Pizarro dijo que aún no decide de qué manera seguirá ligado al fútbol. "Voy a seguir ligado al fútbol de todas maneras. No lo voy a dejar. Voy a pensar de qué forma. Hay posibilidades para analizar, pero ahora estoy de vacaciones", agregó en entrevista con Gol Perú.

De otro lado, el capitán de la Selección Peruana reveló desde cuando se colocó por primera vez la camiseta '14', dorsal que le acompañó en los equipos que jugó como en Bayern Munich y Werder Bremen.

"Cuando llego al Bayern, la '14' era una de las camisetas libres. Decidí tomarla y ahí comenzó el viaje. Luego el número 14 se quedó conmigo para siempre", culminó.



Pizarro y Guardiola tienen una buena relación desde que coincidieron Bayern Munich. Incluso el exDT de Barcelona indicó que el peruano "tenía cualidades a las de Karim Benzema".