Claudio Pizarro no pudo jugar la Copa del Mundo con la Selección Peruana. | Fuente: AFP

Cuando muchos disfrutan de su retiro y otros inician su camino como técnico, Claudio Pizarro sigue celebrando goles en un campo de juego a sus 40 años. Su último tanto ante el Hertha de Berlín hizo que alcance otro récord en su carrera y de paso volvió a estar en la palestra de Europa, al punto que concedió una entrevista al diario AS de España.

El 'Bombardero' no quiso esquivar ningún tema, desde su presente en el Werder Bremen, cuándo retirarse, su posible regreso a Alianza Lima y lo que vivió y siente por la Selección Peruana.

"Estoy bien. El equipo ha tenido algunos altibajos, pero tenemos momentos de muy buen fútbol. El objetivo es conseguir clasificar a algún campeonato internacional, Champions League o Europa League. Sabemos que es complicado, pero en la primera etapa alcanzamos el tercer puesto aunque luego, por esos altibajos, acabamos en el décimo", dijo sobre su presente en el Werder Bremen.

"Por ahora, me estoy sintiendo muy bien, y mientras me sienta así físicamente voy a querer seguir jugando. No sé hasta cuando voy a querer seguir jugando, pero ya tengo 40 años y en algún momento el cuerpo me dirá 'hasta aquí no más'. Felizmente, todavía no es el caso así que vamos a esperar como acaba esta temporada y ya se verá", detalló Claudio Pizarro consultado sobre la posibilidad del retiro.

Si hay una opción de regresar al futbol peruano, el 'Bombardero' dijo lo siguiente: "Yo no cierro ninguna posibilidad. Además, es uno de los logros que me gustaría conseguir. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí".

Finalmente, el veterano delantero habló sobre su paso por la 'Blanquirroja'. "Soy parte de lo que ha conseguido la Selección Peruana. He estado en cuatro Eliminatorias y he trabajado duro durante muchos años. Es una satisfacción y una alegría enorme para mí que el fútbol peruano haya mejorado tanto".

"Que haya salido muy joven y haya estado tantos años en Europa de alguna manera ha revalorizado al futbolista peruano. Clasificar después de tantos años al Mundial también ha sido una ayuda tremenda. Sin duda me siento uno de los pioneros y es un orgullo haber sido participe de que los jugadores peruanos puedan emigrar y darse a conocer en el fútbol internacional, concluyó.