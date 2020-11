Gianluca Lapadula ante Verona. | Fuente: AFP

Benevento vs. Hellas Verona se enfrentan este lunes 2 de noviembre en el Estadio Marcantonio Bentegodi por la sexta fecha de la Serie A italiana. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 2:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN 3. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.



Gianluca Lapadula, delantero ítalo-peruano del Benevento que fue convocado por primera vez el último viernes con la Selección Peruana, enfrentará este lunes al Hellas Verona, en el partido que cierra la sexta jornada de la Serie A italiana.



Lapadula, nacido en Turín en 1990 de padre italiano y madre peruana, apunta al once titular del técnico Filippo Inzaghi para la cita con el Verona después de no ser convocado para el compromiso de Copa Italia perdido contra el Empoli.



El flamante internacional peruano lleva dos goles en esta temporada de la Serie A, anotados contra el Bolonia, en un partido ganado 1-0 por el Benevento, y contra el Roma, en una derrota 2-5 en el Olímpico capitalino.



Lapadula busca este año mejorar las once dianas firmadas en la última campaña, cuando vio puerta en once ocasiones con la camiseta del Lecce.



Buscará mejorar su registro goleador en una cita exigente para el Benevento, contra un Hellas Verona que fue capaz en la última jornada de empatar 1-1 contra el Juventus Turín, nueve veces consecutivas campeón de Italia.



"La convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo. Como la perspectiva y las posibilidades son importantes decidimos convocarlo, pero no tengo nada oficial todavía", remarcó el entrenador de la bicolor, Ricardo Gareca.



Benevento llega a este partido tras perder 2-1 ante Napoli en el campeonato italiano. Mientras tanto, el Verona empató 1-1 ante Juventus de Turín.