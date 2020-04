Claudio Pizarro. | Fuente: AFP

Claudio Pizarro, delantero del Werder Bremen, se encuentra muy preocupado por los efectos del coronavirus en el Perú y envió un mensaje para que el número de contagios no aumente en los próximos días.

"Hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente la capacidad en los hospitales no es tan grande y si hay muchos enfermos va a ser bien difícil cuidarlos. Lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa para evitar los contagios", sostuvo el 'Bombardero'.



Pizarro también se refirió al posible reinicio de la Bundesliga, que sería en mayo. "Ya a ser complicado que empiece el 9 (de mayo). Me imagino que a fin de mes Merkel va a hablar y a tomar una decisión al respecto. La Federación Alemana sí quiere empezar lo más pronto posible, el problema es el tema del Gobierno que todavía no da el ok", agregó Pìzarro a América Noticias.

El excapitán de la Selección Peruana señaló que de momento en Werder Bremen en grupos de cuatro. "No es lo mismo. De alguna u otra manera tratamos de mantenernos bien físicamente", explicó.

Pizarro dio a conocer que se encuentra con su esposa Karla Salcedo y sus tres hijos en su casa en Bremen en su confinamiento.

EL DATO: Claudio Pizarro tiene contrato con el Werder Bremen hasta el 30 de junio del 2020.