Luis Advíncula defensa peruano de Rayo. | Fuente: Instagram

Luis Advíncula, que en las últimas horas ha sido vinculado al Sampdoria, publicó un video que se convirtió en viral. El defensa de Rayo Vallecano imitó a Luis Guadalupe en un divertido Tik Tok.



A través de Instagram, Advíncula hizo reír a más de uno en las redes sociales al imitar a Guadalupe, cuando el popular 'Cuto' se coronó campeón nacional con Juan Aurich en 2011 tras vencer a Alianza Lima.

“La fe es lo más lindo de la vida. La fe. El de arriba es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a él”, imitó Advíncula, que a la vez hizo gestos que porvocó que el momento sea más divertido.

“No me gustan las injusticias, ellos hicieron ‘trafa’. No querían jugar a las 4, querían jugar a las 5, no querían... que el permiso.. no querían... que lo otro. Yo digo, tengo 35 años, y estos muchachos tienen 18, 20 años... terminan acalambrados. Querían un par de días para recuperarse. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido... imagínate", agregó.

“Soberbios, soberbios... la humildad, la humildad”. Y grita: “Hoy día voy a comer una carapulcra con sopa seca”, culminó Bolt con una sonrisa.