Cristian Benavente dejó Bélgica para jugar en Egipto. | Fuente: EFE

Cristian Benavente dio detalles de su sorpresivo traspaso al fútbol egipcio en una entrevista a un medio belga. El atacante peruano reconoció que todo pasó por una irrechazable oferta económica que lo obligó a tomar una decisión de la noche a la mañana.

"Todo sucedió el día después de nuestra victoria ante Brujas (20 de enero). Ese día recibí una llamada poco antes de la medianoche con una oferta rápida que me gustó porque la cantidad era interesante", contó Cristian Benavente a Les Sports +. "Desde el punto de vista financiero, fue difícil rechazar una oferta de este tipo", agregó.

"Mehdi Bayat (directivo del Sporting Charleroi) no me presionó para que aceptara o rechazara esta oferta, la decisión me correspondía a mí. Me dejaron ir porque ellos también recibieron una cantidad interesante. Después de pensar, tomé la decisión de irme. A pesar de esta partida, guardo muy buenos recuerdos de Charleroi. Puedo decir que es el club más importante de mi carrera ", manifestó.

Por otro lado, Cristian Benavente aclaró que nunca le llegó una oferta formal de algún equipo grande Bélgica. "Nunca he recibido una oferta oficial de Anderlecht a pesar de que mucha gente ha hablado de ello. Si hubiera tenido una oferta antes de Egipto, tal vez todavía jugaría en el campeonato belga", finalizó.