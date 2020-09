Cristian Benavente jugaría en Bélgica. | Fuente: Twitter

Cristian Benavente retornó a la disciplina del Pyramids de Egipto luego de su irregular actuación por el Nantes de Francia. Ahora, el volante peruano de 26 años busca nuevo equipo y se encontraría en negociaciones con el club Antwerp de la liga de Bélgica.

De acuerdo al medio belga Sportwereld, Benavente resolvería su futuro en las próximas horas y Antwerp está cerca de asegurar su incorporación para la temporada 2020-2021.

"Sobre todo porque conoce bien la competición y es polivalente: puede ir detrás del delantero y por los flancos", destacó el medio europeo sobre las cualidades técnicas de 'Bena'.

Benavente no pudo destacar en el Nantes de Francia, club donde no pudo consolidarse en el once titular pese a un inicio alentador. No anotó en el equipo galo tras disputar 13 encuentros.

Cristian Benavente es un viejo conocido del fútbol belga tras militar en el Sporting Charleroi de enero de 2016 a enero de 2019, donde jugó 102 partidos y anotó en 29 ocasiones.