Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, reconoció que, si bien empató, su equipo jugó el peor partido del año ante el San Luis, este sábado en el torneo Apertura de la Liga MX de México.



"Fue un mal partido, no tengo empacho en decirlo. En siete meses es nuestro peor juego, pero sería egoísta e irrespetuoso decir que dejamos de hacer cosas. Tuvimos a un gran rival que mereció más; Sebastián (Jurado) nos dio el punto porque pudo haber uno o dos goles en contra", aceptó.



En casa de su rival, el campeón de la liga fue dominado y si no perdió fue por la carencia de puntería del San Luis y porque Jurado salvó a su equipo en dos llegadas claras de gol del argentino Germán Berterame en el segundo tiempo.



Reynoso recordó que sus futbolistas son humanos y por eso tienen altibajos, aunque confió en cerrar de la mejor manera el torneo y estar en la lucha por retener el título.



"No son robots los jugadores y es difícil que la curva de rendimiento sea una meseta; tenemos una gran cantidad de seleccionados, lo que no nos ha permitido juntarnos", agregó.

Termina el partido en San Luis.



Dividimos puntos en el Lastras. pic.twitter.com/LQkCLC7mZu — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 22, 2021

Cruz Azul irregular

Con dos victorias, tres empates, una derrota y nueve puntos, los Azules aparecen en el sexto lugar de la tabla de posiciones. El equipo muestra el cuarto mejor ataque y la quinta defensa más segura del campeonato, aún cuando, de acuerdo con su entrenador, tienen margen de mejoría.



"El potencial está. Nos faltan detalles, ponernos mejor en lo físico y lo táctico, la intención es esa (el título); no me queda duda que la vamos a pelear y el equipo va a mostrar una mejor expresión", señaló.



Cruz Azul venció el pasado mes de mayo al Santos Laguna y conquistó el título del torneo Clausura, su primer campeonato de liga en este siglo; ahora el equipo apuesta a retener el cetro y ganar la Liga de campeones de la Concacaf.



Los Azules reaparecerán en el Apertura el próximo domingo en su estadio, el Azteca, ante el Pachuca.





