Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul. | Fuente: AFP

Juan Reynoso señaló que cuando sienta que no esté aportando en el Cruz Azul dará un paso al costado. Todo ello luego de la derrota de la 'Máquina' por 1-0 ante el Atlético San Luis, en el Estadio Azteca, en la última fecha de la Liga MX.

"Si viera un equipo indolente, quiero tanto a esta institución que yo lo diría: 'no estoy aportando', pero no lo veo día con día, ni en los partidos oficiales, lo otro siempre va a depender de la directiva. En mi caso, la verdad quiero tanto a esta institución que si yo veo que soy un problema no necesito que me corran, por esa parte no se preocupen", declaró en conferencia de prensa.

“No somos tan buenos como en mayo del año pasado ni tan malos como hoy nos quieren hacer ver, lo importante del futbol es ser ecuánime, no agrandarte en la buena ni destruirte en la mala, y por lo menos desde que tengo 16 años que debuté como futbolista profesional a la fecha no me vuelto loco en las buenas ni en las malas y hoy menos, quiero mucho a este club y sé que lo vamos a revertir porque en los momentos difíciles los chicos siempre han puesto el pecho”, agregó el DT peruano, que sacó campeón a Cruz Azul en 2021.

Reynoso tiene en la mira al América

"Para nosotros es súper importante ganarle al América como para ellos también y esa parte no me preocupa, por fin vamos a tener una semana larga que no la habíamos tenido; seguro vamos a ir corrigiendo cosas y chicos van a llegar bastante mejor en el tema del desgaste mental", señaló Reynoso sobre el choque ante el América.

El clásico mexicano se llevará a cabo el sábado 30 de abril en el Estadio Azteca.





NUESTROS PODCAST

La ansiedad en tiempos de conflictos sociales

Antes los conflictos sociales que se presentan en Perú, ¿cómo podemos controlar la ansiedad?