Didier La Torre hizo menores en Alianza Lima y jugó dos partidos con la camiseta blanquiazul. | Fuente: NK Osijek

Didier La Torre se muda a Croacia. El peruano es nuevo jugador del NK Osijek, equipo que marcha líder en la tabla de posiciones del torneo local.

Tras dejar el Emmen, tanto su nuevo equipo como Agref, agencia que lo representa, hicieron oficial el fichaje del extremo derecho de 19 años por tres temporadas y media.

Con el FC Emmen, Didier La Torre tuvo pocas chances: jugó apenas 10 minutos en tres encuentros de la Erediviese. No consiguió el titularado, aunque salió en banca en 17 ocasiones.

Previamente, el atacante disputó dos partidos en la primera división de Perú, con la camiseta de Alianza Lima. Sumó 54 minutos con la blanquiazul.





Didier, dobro nam došao u bijelo-plavu obitelj! 🤙 pic.twitter.com/uai177UonR — NK Osijek (@nkosijek) November 27, 2021

Full halagos

"Didier Jeanpiere La Torre Arana, un jugador ofensivo de 19 años y uno de los jugadores más talentosos de Perú, es nuevo miembro de los White-Blues. El jugador creció en Alianza Lima, uno de los clubes más antiguos y grandes de allí, en Osijek reconoció la oportunidad de desarrollar sus cualidades de juego, y en el futuro puede alcanzar el nivel de valor agregado para el primer equipo. La Torre firmó un contrato hasta el verano de 2025", informó el club.

En la presentación, además, el peruano recibió muy buenos comentarios. "En su generación, es el mejor jugador de Perú en la Sub 20. Se desatcó en el Sudamericano Sub 17 y llegó a Europa. Estuvo en el Emmen un año, pero rescindió su contrato porque el club no pudo retenerlo tras el descenso", se lee en la página web.

El entrenador, Nenad Bjelica, lo describió como la "gran esperanza del fútbol peruano": "Es extremadamente rápido, tiene buen sprint y es buen tirador. Digo, es la gran esperanza del fútbol peruano. Al principio, definitivamente tendrá más oportunidades en Osijek II. Va a necesitar tiempo para adaptarse, así que lo usaremos en el equipo B", mencionó.

