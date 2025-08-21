No cuenta para Universitario: golazo anulado a Jairo Concha en Brasil tras revisión en el VAR (VIDEO)

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes y Palmeiras se enfrentan este miércoles en el estadio Allianz Parque, en Sao Paulo, por el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El ‘Verdao’ tiene una amplia ventaja en la llave tras ganar por 0-4 en el cotejo de ida. No obstante, Universitario se propuso poner en aprietos el arco brasileño y llegó a batir el arco de Palmeiras con una gran definición de Jairo Concha, pero la acción del cuadro merengue terminó invalidándose tras la intervención del VAR.

Universitario avisó en el arco de Palmeiras

Jorge Fossati apostó por enviar un equipo mixto en Brasil, teniendo en cuenta que el domingo sostendrá el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, duelo clave en la lucha por el Torneo Clausura.

Entre las novedades de los titulares están José Carabalí y Jairo Vélez. Los ecuatorianos lograron asociarse sobre los 8’ por el sector izquierdo. El extremo llegó a línea de fondo y envió un centro atrás, donde apareció Jairo Concha.

El ‘17’ merengue controló y envió un potente disparo de derecha desde fuera del área, que no pudo bloquear el guardameta Weverton. El árbitro chileno Piero Maza señaló el gol, sin embargo, recibió el llamado desde la sala VAR.

Ahí se verificó que tras el disparo de Concha, Martín Pérez Guedes se encontraba frente al arquero Weverton, obstaculizando su visión, según determinó el juez, por lo que no se dio por válido el tanto para la ‘U’.

Palmeiras vs Universitario: así formaron en el partido

Palmeiras: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez, Micael; Agustín Giay, Allan, Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Mauricio; Juan Manuel López y Vítor Roque. DT: Abel Ferreira.

Universitario: Sebastián Britos; César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Diego Churín. DT: Jorge Fossati.