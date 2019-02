El entrenador Diego Maradona de los Dorados de Sinaloa. | Fuente: Dorados de Sinaloa

El Atlas, club donde milita el defensa peruano Anderson Santamaría, será el rival de los Dorados de Sinaloa de Diego Maradona en los octavos de final de la Copa MX.

Atlas llega a esta instancia del certamen después de superar en la eliminatoria a los Leones Negros. Santamaría es titular indiscutible en el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.

Por su parte, los Dorados empataron con Querétaro y lograron su boleto a la siguiente fase del campeonato. Maradona destacó la actuación de su plantel. Es más, dijo que el equipo mexicano es mejor que la Selección de Argentina que dirigió en el Mundial Sudáfrica 2010.

Las otras llaves de octavos son: Morelia vs. Puebla, Tijuana vs. Alebrijes, América vs. Pachuca, Guadalajara vs. San Luis, Juárez vs. León, Veracruz vs. Mineros y Pumas vs. Zacatepec.