Edison Flores ha anotado cuatro goles oficiales con la camiseta del Monarcas Morelia. | Fuente: Prensa Monarcas Morelia

Edison Flores ve su incorporación al Monarcas Morelia como un salto de calidad. En entrevista con el canal de YouTube de la Liga MX, el volante peruano señaló que veía el certamen mexicano como la mejor alternativa para continuar su carrera y habló sobre las semejanzas que tiene el país norteamericano con Perú.

"Creí que llegar a México era lo mejor para mí, pues daba un salto de calidad. En Dinamarca no estaba en una liga europea muy conocida, por eso decidí estar aquí. Creo que la Liga MX es similar a la peruana. Además, el país tiene una cultura muy rica y eso me viene bien. No hay muchas diferencias con Perú, por eso no me ha costado mucho el tema de la adaptación", dijo.

Además, Edison Flores se refirió a lo que representa para él formar parte de la Selección Peruana. Asimismo, dio un breve comentario de su experiencia en el Mundial de Rusia 2018.

"Para un futbolista es algo especial estar en una selección, ya que representas a una nación y un país entero. Creo que uno tiene que dar lo mejor de lo mejor. Lo del Mundial fue algo super bien organizado y todo ordenado en la parte logística. Los estadios eran espectaculares y el ambiente que se vive muy bueno, fue una gran experiencia para mí", concluyó Edison Flores.