Erick Noriega viajó a Brasil para enrolarse al Gremio de Porto Alegre: "Quiero llegar y ocupar un puesto"

Erick Noriega viajó a Brasil para enrolarse a Gremio.
Erick Noriega viajó a Brasil para enrolarse a Gremio.
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"No es llegar a Brasil y listo. Queda seguir demostrando y después llegar a un equipo mucho más grande de Europa", aseguró Erick Noriega antes de partir a Brasil para enrolarse a Gremio.

En busca de ganarse un nombre en Brasil. Erick Noriega viajó a Porto Alegre para ser anunciado y presentado como nuevo jugador del Gremio.

En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, el volante nacional dijo sentirse "feliz" por esta oportunidad en su carrera, pues está llegando a un club grande.

Según indicó, busca demostrar que la Liga1 se encuentra en buen nivel y espera ganarse un puesto en el equipo.

"Llegar de Liga 1 y demostrar el talento que tengo, lo que he mejorado en Alianza, lo que he mejorado en Comerciantes, en San Martín, en la Sub 23, y llegar a ocupar un puesto", aseguró en un inicio.

"Quiero seguir jugando. No quiero que quede ahí, que llegué a Gremio y listo. Así, a esforzarme desde el día uno y demostrar dentro del campo", complementó. 

Luego, aseveró que está cumpliendo el "sueño de todo futbolista" y espera dar el salto a un equipo europeo. "Como dije, no es llegar a Brasil y listo. Queda seguir demostrando y después llegar a un equipo mucho más grande de Europa y seguir en Selección, ganar mucho más minutos y mejorar siempre, que es lo mejor que uno quiere", argumentó.

Erick Noriega se despide de Alianza Lima

Por otro lado, Erick Noriega agradeció a Alianza Lima por el apoyo que le brindaron y le deseó lo mejor en lo que resta de la temporada.

"Alianza a mí me dio todo. Desde chiquito me trataron de la mejor manera, siempre estuvieron ahí. Tengo muchas personas que amo en el club, que conozco desde que entré a Alianza. Yo siempre voy a estar agradecido con todos los que están dentro del club, con la hinchada que es espectacular, que es la mejor del Perú, y desearles lo mejor también siempre", dijo al inicio.

"Yo que van a seguir por el buen camino. Tienen cosas muy importantes que lograr este año y estoy en la barra", complementó.

Por último, no descartó volver en un futuro al cuadro de La Victoria: "Pasé una etapa muy bonita en Alianza. No pensé que las cosas se iban a dar tan rápido, pero bastante contento de que esté pasando esto. Si más adelante tengo que volver, así va a ser", finalizó.

Erick Noriega Alianza Lima Gremio

