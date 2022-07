Pierre Larrauri fichó por el FAS de El Salvador | Fuente: @CDeportivoFAS

Tras su paso por Binacional, Pier Larrauri decidió seguir su carrera profesional en el extranjero. El volante peruano fichó por el Deportivo FAS de El Salvador. El mediocampista cumplió este miércoles su primer entrenamiento.



"Cuando se dio la oportunidad de venir acá me di cuenta que tiene una hinchada muy grande, me lo hicieron sentir en las redes sociales, me escribían bastante y espero retribuirle todo con buenos partidos y dando todo de mí", dijo Larrauri a Radio YSKL.

Pier Larrauri, de 28 años, jugó en Perú en Sporting Cristal, Cienciano, Alianza Lima, Municipal, Sport Boys y Binacional, en este último jugó tan solo seis partidos del Apertura 2022 por la Liga1 Betsson.

Pier Larrauri contó que estará ligado al Deportivo FAS por un año. "Sí, llegó bien (físicamente). Ahora depende del cuerpo técnico si juego (o no el fin de semana). Recién llegó al país, no sé cómo será mi adaptación, pero estoy disponible", agregó.

Pier Larruari: “Cuando se dio la oportunidad de venir acá me di cuenta que tiene una hinchada muy grande, me lo hicieron sentir en las redes sociales, me escribían bastante y espero retribuirle todo con buenos partidos y dando todo de mí ”. @radioyskl . pic.twitter.com/VZaW5agxlu — Mauricio Rivas (@RIVASMAU) July 13, 2022

Tercera experiencia en el extranjero de Larrauri

Esta será la tercera experiencia de Pier Larrauri en el extranjero. Antes pasó por Leicester City (2010-2012) y del Pachuca de México (2012-2013).

"¡Bienvenido, Pier Larrauri! Futbolista italoperuano de 28 años que viene a defender nuestros colores", anunció el Deportivo FAS cuando anunció la contratación del volante ofensivo.