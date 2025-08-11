Alianza Lima recupera a 4 jugadores claves para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima afina detalles para enfrentar a Universidad Católica de Ecuador. Este partido es correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, instancia donde el equipo blanquiazul clasificó tras eliminar a Gremio de Brasil.

En las últimas horas se conoció que Alianza recuperará a cuatro jugadores claves para el choque contra el cuadro ecuatoriano. Uno de ellos es Guillermo Enrique, que es titular indiscutible como lateral derecho.

Por su parte, Pablo Ceppelini quedó habilitado para jugar en la Sudamericana tras cumplir su sanción.

Paolo Guerrero y Eryc Castillo también formarán parte de la lista de convocados.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por los octavos de Copa Sudamericana 2025?

El partido entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se disputará este miércoles 13 de agosto en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) El recinto tiene una capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica se podrá ver EN VIVO vía TV y streaming por ESPN y Disney Plus. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer.