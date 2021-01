Benevento visita a Crotone por la fecha 18 de la Serie A | Fuente: Benevento

Benevento vs. Crotone se enfrentan este domingo 17 de enero en el estadio Ezio Scida por la decimoctava fecha de la Serie A. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana / 11:00 a.m. de Argentina) y será transmitido por FOX Sports. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Luego de su última caída en el torneo doméstico jugando en el Ciro Vigorito, el Benevento vuelve a la condición que más puntos le ha brindado en lo que va del actual Calcio: fuera de casa.

De visitantes ganaron cuatro veces en ocho partidos, lo que representa un 61% del total de puntos con los que cuentan en la Serie A.

No es un mal torneo para el equipo, tomando en cuenta que recién ascendió para esta campaña, sin embargo, Filippo Inzaghi mantiene la ambición de pelear por meterse a uno de los puestos europeos y para ello necesita remontar actualmente diez unidades.

El 'Pippo' citó para el partido al delantero peruano Gianluca Lapadula, quien le ofrece muchas variantes sobre el campo rival, pero que no marca desde el pasado 2 de noviembre ante el Hellas Verona. Desde ahí son once fechas en la Serie A que no puede convertir, aunque eso no le hace dudar al entrenador por él.

Su rival es el Crotone, que va en la última casilla de la clasificación y que retorna a su escenario registrando tres derrotas consecutivas en el inicio del 2021.





ALINEACIONES PROBABLES:

Crotone: Alex Cordaz; Vladimir Golemic, Koffi Djidji, Sebastiano Luperto; Pedro Pereira, Junior Messias, Nicollo Zanellato, Milos Vulic, Andrea Rispoli; Simy, Emmanuel Riviére.

Benevento: Lorenzo Montipo; Riccardo Improta, Alessandro Tuia, Kamil Glik, Federico Barba; Artur Ionita, Bryan Dabo, Perparim Hetemaj; Roberto Insigne, Marco Sau, Gianluca Lapadula.