Benevento recibe a Atalanta por la fecha 17 de la Serie A 2020-21 | Fuente: Instagram

Benevento vs. Atalanta se enfrentan este sábado 9 de enero en el Ciro Vigorito por la decimoséptima fecha de la Serie A. El encuentro EN VIVO y EN DIRECTO se jugará a partir de las 09:30 a.m. (hora peruana / 11:30 a.m. de Argentina) y será transmitido por ESPN 2. Todos los detalles podrás seguirlo en la web de RPP.pe.

Luego de obtener su primer triunfo en el 2021, el equipo a cargo de Filippo Inzaghi se enfoca a mantenerse en ascenso y luchar por un puesto de clasificación europea, zona a la que ahora ven más cercana que la pelea por evitar la baja.

Tras vencer a domicilio al Cagliari, Benevento trepó hasta el décimo lugar y llegó a los 21 puntos, situación que los deja a siete unidades de llegar a las casillas que brindan un boleto a torneos internacionales y con más de Serie A por delante.

Para ello tendrán que buscar la regularidad de resultados y principalmente en el Ciro Vigorito, condición de su próximo cotejo. De locales registran en el Calcio ocho partidos donde solo ganaron dos veces, dos empates y cuatro derrotas. Su producción de visitante ha sido más rentable hasta el momento y ahora tendrá que enfrentarse a un Atalanta que llega con dos victorias consecutivas. Otra vez quedó fuera de lista el argentino Alejandro ‘Papu’ Gómez, creciendo cada vez más la opción de su próxima salida del equipo.

El ‘Pippo’ Inzaghi convocó para este cotejo al delantero peruano Gianluca Lapadula, quien es uno de sus jugadores importantes para la generación ofensiva pero que arrastra una racha de diez partidos sin poder convertir.

ALINEACIONES PROBABLES:

Benevento: Lorenzo Montipo; Riccardo Improta, Alessandro Tuia, Kamil Glik, Federico Barba; Artur Ionita, Pasquale Schiattarella, Perparim Hetemaj; Roberto Insigne, Marco Sau, Gianluca Lapadula.

Atalanta: Pierluigi Gollini; Rafael Tolói, José Luis Palomino, Berat Djimsiti; Hans Hateboer, Marten de Roon, Remo Freuler, Robin Gosens, Matteo Pessina; Josip Ilicic, Luis Muriel.