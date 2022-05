Presidente del Benevento sobre Gianluca Lapadula: "Esperamos que recuerde que vive y gana acá" | Fuente: Benevento

Después de las diferencias que Gianluca Lapadula tuvo con el entrenador del Benevento, Fabio Caserta, la relación entre ambos no volvió a ser la misma. Pese a que "limaron asperezas", el ítalo-peruano no la pasó nada bien las últimas semanas. "Una lesión al tobillo" lo mantuvo alejado de las canchas, afirmó el técnico. El último fin de semana, el atacante de la Selección Peruana reapareció con gol, pero no todo es color de rosa.

A poco del partido ante Ascoli por los playoffs de la Serie B, Oreste Vigorito, presidente de Benevento, salió al frente para pedirle apoyo a los hinchas, pero también soltó un mensaje para Gianluca Lapadula. ¿Jalón de orejas?

"Entiendo la decepción de la afición por el sueño desvanecido (no clasificar directo a la Serie A), pero estamos en playoffs y nos jugamos el salto de categoría y no el descenso. Estaremos en Ascoli, me gustaría que el público se mantuviera cerca. En otra ciudad celebrarían por este gol, parecemos salidos de un funeral, pero espero que sea solo por la decepción, por la mala actuación”, dijo Vigorito a “Campania in Gol” de Italia.

Gianluca Lapadula marcó 11 goles con Benevento en la Serie B 2021-2022 | Fuente: Benevento

¿Qué opina de Lapadula?

Al titular del Benevento le preguntaron sobre Gianluca Lapadula. La respuesta de Oreste Vigorito sorprendió a todos.

"¿Lapadula? Es un jugador muy valioso, esperamos que recuerde que vive y gana en Benevento", señaló el titular de la institución. Para muchos fue un dardo al peruano, quien tuvo opciones de dejar el club a inicio del 2022, cuando se mantenía como el máximo artillero de la Serie B.









¿Cuándo juegan Benevento y Lapadula por el ascenso a la Serie A?

La ronda preliminar de los playoffs entre Benevento y Ascoli se disputará el viernes 13 de mayo a la 1:30 p.m. (horario peruano). Tras ello será el momento de la semifinal ida, pactada para el martes 17 en el mismo horario. La vuelta será el sábado 21 a las 11:00 a.m.

Si Benevento y Gianluca Lapadula avanzan hasta la final, jugarán el partido de ida el jueves 26, mientras que el cotejo decisivo se llevará a cabo el domingo 29.

