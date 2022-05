Alberto Rodríguez reveló el consejo que le dio Mourinho: "Tienes que meter más patadas" | Fuente: AFP

Alberto Rodríguez fue un jugador clave en el regreso de la Selección Peruana a la Copa del Mundo después de 36 años, incluso el zaguero fue el capitán en el debut en Rusia 2018. El ‘Mudo’ tuvo un largo periodo actuando en Europa, hecho que le llevó a conocer a protagonistas importantes del fútbol, como José Mourinho y Cristiano Ronaldo.

La liga de Portugal fue donde recaló Alberto Rodríguez en Europa, defendiendo al Sporting Braga, el Sporting de Lisboa y Río Ave. Por ese paso pudo coincidir con José Mourinho.

“El gerente del Sporting de Lisboa es muy buen amigo de Mourinho y me lo presentó en Inglaterra, cuando dirigía al Chelsea. Yo estaba en mi cuarto y me llamaron para presentarse a una persona y no me imaginaba de quién se trataba”, detalló el ‘Mudo’.

Rodríguez contó que conversó con José Mourinho y el luso destacó su nivel, pero le dio un ‘tip’ al defensa central.

“Me presentaron a José y hablamos en español, porque estuvo trabajando en FC Barcelona. Ahí me dijo: ‘Eres un gran jugador, pero tienes que meter más patadas’”, dijo entre risas.

Alberto Rodríguez y el encuentro con Cristiano Ronaldo

Cuando llegó al ‘Viejo Continente’ y se destacó como una de las figuras del Sporting Braga, Alberto Rodríguez tuvo como agente nada menos que al reconocido Jorge Mendes. Por intermedio de él pudo conocer a Cristiano Ronaldo, con quien cenó junto a la familia del ‘crack’ portugués.

“Jorge Mendes era nuestro representante y llegamos al lugar pactado para comer. Ahí estaba Cristiano Ronaldo, quien me reconoció, me saludó y nos pusimos a conversar”, indicó el jugador de 38 años.

“Luego pasamos a cenar en otro lado. Ahí estaban sus familiares, su mamá y amigos muy íntimos. Fue todo muy privado, había como unas 30 personas. La verdad es que la pasamos muy bien”, precisó el ‘Mudo’ Rodríguez por su encuentro con Cristiano Ronaldo.





