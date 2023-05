Sigue en racha: Gianluca Lapadula anotó en duelo Cagliari vs Cosenza Calcio

El delantero peruano Gianluca Lapadula continúa en un buen momento con el Cagliari. Este viernes, 'Lapagol' rompió la paridad en el encuentro ante Cosenza Calcio por la fecha 38 de la Serie B de la liga italiana.

A los 24 minutos, Lapadula apareció para desequilibrar las acciones y reiterar que es el jugador más decisivo, de momento, en la Serie B. Su celebración fue a lo grande al anotar de cabeza al aprovechar un rebote del arquero italiano Alessandro Mica.

Hay que indicar, que en la fecha pasada el delantero de la Selección Peruana anotó en el triunfo de su equipo ante Palermo.

Lapadula acaba de sumar su gol 21 con Cagliari en la presente temporada de la Serie B de Italia. Ha sido clave para que su equipo asegura el cuarto puesto para acceder a los playoffs de ascenso.

Por su parte, Cosenza no llega en buen momento a este partido. Se ubica en la décimo sexta posición y espera no descender a la Serie C al ingresar a los play-offs.

Así fue el gol de Gianluca Lapadula | Fuente: Twitter

Los elogios de Cagliari a Lapadula

"Siempre has preferido los hechos a las palabras, o más bien los goles: 20 en Liga, 21 esta temporada. Nunca nadie como tú en la Serie B con nuestra camiseta; nunca nadie como tú en tu primera temporada en rossoblù entre Serie A y Serie B", escribió el sábado pasado Cagliari para el jugador italo-peruano, tras el triunfo ante Palermo.



