Muito empolgado para marcar meu primeiro gol com esta camisa e contra um grande rival 💪🏾⚽️



Graças a Deus por me permitir capturar o esforço e o trabalho diário no campo 🙌🏽. Parabéns aos meus colegas que deixaram tudo em campo para alcançar esta importante vitória. pic.twitter.com/pfqpebsiWH