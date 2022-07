Gustavo Dulanto | Fuente: Gustavo Dulanto

Gustavo Dulanto dejó de ser jugador de Sheriff Tiraspol de Moldavia y ahora su nuevo club es Riga FC de la primera división de Letonia. Por su parte, el defensor central peruano se refirió a este nuevo reto en su carrera.

"Fue un buen debut, me sentí bastante bien, no tenía un partido oficial desde la final de la Copa de Moldavia, el 21 de mayo. Además, no estuve haciendo pretemporada con el Sheriff Tiraspol porque hablé que yo iba a salir sí o sí en este mercado y no estuve entrenando", sostuvo Dulanto en Infobae.

Asimismo, el ex defensor de Universitario de Deportes agregó: "Entrenaba por separado con el grupo haciendo trabajos diferenciados, que no es lo mismo. Llegué el martes, entrené con el grupo desde el viernes y me tocó con el grupo arrancar hoy. Estoy contento por mi debut y con el triunfo, ya que seguimos a nueve puntos del puntero, pero vamos a pelear hasta el final".

En tanto al cuadro de Letonia, Dulanto sostuvo: "Estoy contento de haber llegado a un buen club. Me siento impresionado con la infraestructura que tiene, es muy ordenado. La ciudad es hermosa y viajé con mi hija y esposa. Entrené desde el viernes y hoy domingo me tocó jugar y me sentí muy bien, ya que el grupo me recibió de buena manera".

Por último, fue consultado sobre las críticas respecto a la liga en la que milita: "La gente habla sin conocer el país, me sucedió igual cuando llegue a Moldavia, ya que me dijeron que me iba a perder y bueno fue todo lo contrario. Me hice más conocido al igual que el equipo Sheriff, puesto que ahora lo conocen en todo el mundo por la gran actuación que tuvimos en un torneo como la Champions League".