Gustavo Dulanto | Fuente: Sheriff Tiraspol

Este martes Sheriff Tiraspol venció por 1-0 a Estrella Roja en el partido de vuelta por la Pre Champions League y, con este resultado, clasificó a la última ronda para poder ingresar a la fase de grupos de la 'Orejona'.

El equipo del zaguero central peruano Gustavo Dulanto pudo vencer con un gol en el tiempo extra de la primera parte (45+2) ejecutado por Danilo Arboleda. En tanto a Dulanto, jugó todo el compromiso y es una de los habituales titulares en el equipo dirigido por Vernydub.

Con este importante paso, Sheriff Tiraspol tendrá que esperar al ganador de la llave entre Dinamo Zagreb y Legia Varsovia. El que se salga victorioso será su rival en los partidos de ida y vuelta a jugarse el 18 y 25 de agosto, respectivamente.

Sin embargo, en caso de caer derrotado en la última ronda y no poder clasificar a la Champions League, el equipo del jugador peruano ya aseguró pasar a la fase de grupos de la Europa League.

En sus cuentas oficiales, Gustavo Dulanto escribió: "Nadie sabe como me sentí cuando me comunicaron que no iban a contar conmigo a falta de 5 dias de comenzar el campeonato en Portugal, esa tristeza que tenia la converti en trabajo y más trabajo como siempre ha sido mi carrera futbolística".

En la misma línea, agregó: "Me cuestionaron y burlaron por venir a un lugar “distinto” a lo que estamos acostumbrados en nuestro pais, me la jugué por esta decisión y aqui esta el resultado de porque vine aqui. Ya en fase de grupos de EUL, lucharemos esta fase que viene para lograr la primera clasificación a Champions. Gracias Dios".

NUESTROS PODCAST

Estados Unidos pausará la vacunación con la fórmula de Johnson & Johnson contra el Covid19 por recomendación de la FDA, luego de que se registren seis casos de trombosis entre las 6,8 millones de dosis aplicadas en el país.