Luis Advíncula llegó a mitad de 2018 a Rayo Vallecano | Fuente: Rayo Vallecano

No hay duda que Luis Advíncula tiene mucha chispa. No solo vacila con sus compañeros en la Selección Peruana sino también en Rayo Vallecano. Pero cuando lo ponen al centro, el popular 'Bolt' no se "pica". Al contrario acepta sin problemas las bromas hasta de los hinchas, pero estas tienen que ser sin falta de respeto.

El lateral del Rayo Vallecano compartió en Instagram y Twitter un video que lleva como título "El hijo perdido de Luis Advíncula". En el clip se puede apreciar a un niño rompiéndola en el baile. El chiquito hace muecas y se gana a toda la audiencia. Y también se ganó el cariño y las risas de 'Bolt'.

"Se pasan", publicó con unos emojies de carcarjadas. La respuesta no se hizo esperar. Los hinchas comenzaron a señalar que el pequeño era idéntico al jugador de la Selección Peruana.