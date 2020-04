Jefferson Farfán. | Fuente: AFP

En medio de la cuarentena por el coronavirus, el delantero de la Selección Peruana Jefferson Farfán hizo una nueva revelación de su carrera. Esta vez, dio detalles de su no fichaje al Wolfsburgo en marzo del 2011.

En ese momento, Wolfsburgo contaba con grandes jugadores en su plantel y quería sumar a Farfán que destacaba con el Schalke 04. La 'Foquita' contó que ya había llegado un acuerdo de palabra y que solo faltaba la firma para sellar el traspaso. Sin embargo, señaló que antes de viajar se enteró de la llegada de Felix Magath a los 'Lobos'.

Farfán decidió no fichar por el Wolfsburgo debido a Magath, con quien no tuvo una buena relación en el paso del entrenador alemán en el Schalke 04. "Me dijo tienes que agarrar tu maleta y viaja a Wolfsburgo para que firmes tu contrato, porque supuestamente ya me habían comprado, que ya estaba todo listo". señaló en una conversación con su amigo Jose Carlos Zegarra, mejor conocido como el Chino Take.

Farfán confesó que estaba en el aeropuerto y decidió regresar a su casa cuando le confirmaron la noticia de Magath al Wolfsburgo. "Hablé con los directivos del Schalke 04 y renové cuatro años más".

"Wolfsburgo en ese tiempo tenía un equipazo, es el mayor sponsor de la Selección de Alemania, pero tuve que decidirme y hablé con Raúl (Gonzalez, su empresario) que no podìa ir oprque sabia que no me iba a sentir comodo, no tenia esa quimica con el técnco", sostuvo.

Finalmente, el exjugador de Alianza Lima señaló que Magath fue uno de los técnicos que lo más lo marcó en su carrera y recordó una anécdota de sus prácticas. "En los entrenamientos hacíamos el uno a uno como lucha libre. A mí me tocaba con Asamoah que tenía como cuatro cuellos", finalizó.